Vincent et son épouse ont accueilli cinq réfugiés ukrainiens, mais ne s’attendaient pas du tout à cela: «Ca nous a coûté 1.000 euros de plus que prévu…»

« Du 31 mars au 30 septembre, nous avons accueilli une famille de cinq Ukrainiens », racontent Veerle et Vincent à nos confrères du Nieuwsblad. Les membres de la famille vivaient avec le couple et partageaient la cuisine et la terrasse. S’ils ont bien vécu la cohabitation et que la famille a depuis déménagé, les deux Belges ont depuis reçu leur facture d’eau.

Mauvaise surprise, puisque leur consommation supplémentaire due à la présence de la famille ukrainienne leur a coûté deux fois plus cher par rapport à l’an dernier. « Notre consommation supplémentaire nous coûte 1.000 euros de plus », déplorent-ils.