Le procès des attentats de Bruxelles a démarré: le jury doit être composé mais Luana fond en larmes, Osama Krayem refuse de répondre

Une jeune femme en pleurs : « Je ne suis pas en état… »

Les 700 personnes convoquées pour participer au tirage au sort des 36 jurés (12 effectifs et 24 suppléants), qui composeront le jury du procès des attentats, ont commencé à défiler devant la cour. Chacun passe à tour de rôle et doit parfois faire état d’éléments très privés de leur vie, devant le public, pour obtenir une dispense. On est au numéro 40, et quasi tous ont demandé à être dispensés. Peu ont obtenu cette faveur jusqu’ici.

Gros moment d’émotion lorsque Luana (prénom d’emprunt) tombe en pleurs. « Un très bon ami à moi a été victime dans les attentats. Et puis, la semaine dernière, j’ai perdu mon papa, dans des circonstances violentes.. Il a choisi de se donner la mort. Je ne suis pas en état ».