Alexander De Croo annonce une réforme de la législation sur les marchés publics

Le Premier ministre présentait le volet « chancellerie » de sa note de politique générale. Celle-ci était essentiellement consacrée à la (cyber)sécurité, mais aussi à certaines réformes, dont celle de la législation sur les marchés publics.

« Un premier projet de loi, en cours de finalisation, prévoit un certain nombre de modifications relatives à la gouvernance et au monitoring des marchés publics, d’une part, et à la transparence des marchés publics, d’autre part. Ce projet de loi sera prochainement déposé à la Chambre », a indiqué M. De Croo. Ce texte prévoit entre autres la création d’un Comité de la gouvernance des marchés publics.