Une pharmacie braquée à Jemappes: le voleur a menacé la gérante avec un couteau

Ce lundi en début d’après-midi, le dispatching de la zone de police de Mons-Quévy reçoit l’appel d’une gérante de pharmacie à Jemappes pour un fait de vol dont elle vient d’être victime. La menaçant d’un couteau, l’auteur a dérobé un peu plus de 300 € dans la caisse de son établissement.

En fin d’après-midi, l’auteur des faits est identifié et son véhicule retrouvé non loin de son domicile de sorte que les équipes procèdent rapidement à l’arrestation de l’incriminé qui sera privé de liberté et mis à l’écrou.