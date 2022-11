Un nouveau règlement pour les camps scouts à Viroinval: l’alcool ne sera pas interdit mais vivement déconseillé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2022, pas moins de 5.595 scouts ont pris la direction de Viroinval. Trois ans plus tôt, le chiffre était encore plus haut puisqu’ils étaient 6.732. Sur la province de Namur, l’entité du sud de l’Entre-Sambre et Meuse est celle qui accueille le plus de scouts puisque la proportion atteint les 20 %.

Il y a plusieurs mois, un règlement avait déjà été proposé en conseil afin d’encadrer la venue des mouvements de jeunesse en été. Face aux revendications de l’opposition, le point avait été reporté. Ce mardi, il est réapparu avec quelques modifications.