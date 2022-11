La cyberattaque de décembre 2021 a coûté 2,25 millions à la Défense: «Il n’est pas envisagé de récupérer les coûts engagés»

Près d’un an plus tard, « tous les systèmes sont à nouveau opérationnels à l’exception des vidéoconférences avec des parties externes via Internet (Skype ou Vidyo) », a précisé Mme Dedonder (PS), en réponse à une question parlementaire écrite du député Michael Freilich (N-VA) citée mercredi par le journal ’La Libre Belgique’

La Défense a toutefois engagé des dépenses importantes pour réparer les dégâts causés par l’attaque informatique majeure liée à la vulnérabilité du logiciel Apache Log4j dont elle a été victime le 16 décembre et qui a paralysé une partie de ses activités. Son réseau avait été coupé de l’Internet pendant des semaines et le trafic de courriels avec le monde extérieur avait été interrompu.