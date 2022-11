Coup de couteau en pleine rue Sacré-Madame, à Dampremy: une femme privée de liberté, «il se tenait la poitrine en resserrant les bras autour de son torse…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une scène violente qui s’est produite ce mercredi matin, à Dampremy, en pleine rue Sacré-Madame, à Dampremy. Il est aux alentours de 8 heures du matin, et une discussion violente se noue là, entre un homme et une femme. Tous deux formaient un couple maintenant séparé, et leur dispute de rue tournait précisément autour d’un dossier familial concernant leurs enfants.