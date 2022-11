Accord en comité de concertation pour le filtrage des investissements étrangers risqués

«La guerre en Ukraine est venue cruellement nous rappeler combien il est important de renforcer la résilience économique et l’autonomie stratégique de notre pays. Un tel mécanisme de screening va y contribuer», a-t-il expliqué.

Le comité de concertation s’est entendu, mercredi, pour la mise en place, à partir du 1er juillet 2023, d’un mécanisme de filtrage des investissements étrangers qui comportent un risque pour l’autonomie stratégique du pays, annonce le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne.

Des domaines ciblés

Les domaines pour lesquels le filtrage sera réalisé sont liés aux technologies (intelligence artificielle, robotique,?), à la fourniture de biens élémentaires à la sécurité alimentaire et à l’énergie, à l’accès et au contrôle des informations sensibles ou encore à la liberté et au pluralisme des médias.