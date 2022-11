«Les Féeries du parc» de Ciney se renouvellent: 273 artisans et plein de nouveautés

« Les Féeries du parc », le marché de Noël de Ciney, rencontre chaque année énormément de succès. L’an passé, sur les cinq jours d’ouverture, 40.000 personnes sont venues découvrir la magie des lieux et rencontrer les 180 artisans. Le nombre d’exposants ne cesse d’ailleurs d’augmenter chaque année. En 2017, il y avait 19 exposants, en 2021, on en comptait 180 et cette année, les visiteurs pourront en découvrir 273.

Cette année, quelques nouveautés sont prévues. Sur les 273 chalets, 38 se trouveront dans l’église des Capucins. Des exposants s’installeront aussi dans l’allée des Capucins.