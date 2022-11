Le chanteur de country Jake Flint est décédé à l’âge de 37 ans, quelques heures après son mariage: «Nous devrions regarder nos photos de mariage, mais à la place, je dois choisir des vêtements pour enterrer mon mari»

Alors qu’il venait de se marier, samedi dernier, le chanteur de country Jake Flint est mort à l’âge de 37 ans, de manière tout à fait inopinée. C’est son épouse, Brenda, qui a partagé la déchirante nouvelle sur Facebook.

Dans une tendre vidéo, publiée par Brenda, on y voit les deux jeunes mariés, dansant, pendant leur shooting de mariage. « Nous devrions regarder des photos de mariage, mais à la place, je dois choisir des vêtements pour enterrer mon mari », a témoigné Brenda. « Les gens ne sont pas censés ressentir autant de douleur. Mon cœur est parti et j’ai vraiment besoin qu’il revienne. Je ne peux pas en supporter beaucoup plus. J’ai besoin de lui ici. »