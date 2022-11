Une camionnette et une voiture se percutent à Châtelineau: l’accident fait un blessé

Un accident de circulation s’est produit ce mardi soir, vers 20h30, à Châtelineau, sur le périphérique de Châtelet, à l’intersection de la place du Marché et de la rue de Châtelet.

Une camionnette circulait ici, venant de Gilly et se rendant vers Châtelet. Arrivée au rond-point, la camionnette est surprise par une voiture débouchant de sa gauche. La collision était inévitable. Et non sans conséquence : outre les dégâts matériels, l’automobiliste a été blessé et pris en charge par les secours.