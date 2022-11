La 22e édition du festival Paroles d’Hommes s’annonce bouillonnante

En tête d’affiche du festival cette année, vous pourrez découvrir les nouveaux spectacles de Laura Laune « Glory Alleluia » et de Véronique Gallo « Femme de vie », à la salle de la Fraternité de Malmedy.

Le festival Paroles d’Hommes, qui en est à sa 22e édition déjà, parcourt toute la région verviétoise. Du 26 janvier au 18 février, vous pourrez assister à des spectacles de théâtre, d’humour, de musique, de lectures et une exposition à Herve, Soumagne, Dison, Verviers, Welkenraedt, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Malmedy et Liège.

Le festival accueillera également Gilles Ramades dans son show délirant « Piano Furioso – Opus II », le réalisateur du film Demain Cyril Dion à la Cité Miroir le 16 février pour une mise en musique de ses textes et poésies par le guitariste Sébastien Hoog, et la chanteuse Lubiana qui présentera son album Beloved lors de la soirée de clôture à Soumagne.

Le théâtre ne sera, une nouvelle fois, pas en reste cette année, avec notamment en ouverture du festival Pierre Mathues et son spectacle « Prix Nobelge ! », la toute récente création de Jean-Pierre Dopagne « Le vieil homme rangé », Notre soleil de Fran Kourouma qui parlera de son parcours jusqu’en Europe ou encore « Tout ça pour l’amour ! » avec Edwige Baily, un seul en scène qui vous ramènera en classe de français.

Lire aussi> Mésaventure pour 44 ménages de Verviers, sans chauffage depuis des mois: «Quand je rentre après le boulot, c’est comme si j’arrivais à la morgue»

Il y aura aussi la touchante pièce de Céline Delbecq « À cheval sur le dos des oiseaux », le poignant « Ashes to ashes » qui abordera l’affreux témoignage d’un déporté juif intégré de force dans les sonderkommandos, mais aussi « Iphigénie à Splott » à Verviers et le récit poignant d’un enfant harcelé et exclu qu’est « En finir » avec Eddy Bellegueule à Dison.

L’engagé spectacle « Méduse.s » s’arrêtera à Herve le 11 février pour une représentation, « La Vraie Vie » d’Adeline Dieudonné sera mise en scène le 17 février à Verviers et la très jolie pièce Tchaïka vous contera l’histoire d’une actrice et sa marionnette le 15 février à Dison. Et enfin, venez rire avec un vaudeville hors du commun le 07 février : « Le Mystère du gant ».

Greg Houben, Karin Clercq...

Plusieurs artistes donneront le ton en musique pendant toute la durée du festival, avec notamment la chanteuse et violoncelliste Ana Carla Maza qui présentera le 08 février à Herve son album Bahía ou le groupe composé de neuf vocalistes Friday Frida, qui animeront le « petit-déjeuner de la culture » organisé à Soumagne. Greg Houben viendra lui aussi à Soumagne avec son nouvel album réalisé durant la crise du Covid-19, « La Quarantaine ». Karin Clercq sera accompagnée par la pianiste Grazyna Bienkowski pour le spectacle musico-littéraire « J’ai oublié d’être un homme » et, surtout, ne manquez pas une soirée exceptionnelle à Herve le 01 février à 20 heures, avec l’artiste engagée ROZA et le guitariste prodige Sébastien Hogge.

Lire aussi> À Stavelot, le ciné Versailles rouvre officiellement ses portes: «Les personnes de la région sont heureuses de le retrouver»

Cette édition verra le retour de Paroles d’auteur∙e∙s, une journée consacrée aux nouvelles écritures et aux professionnels. Le lundi 13 février dès 10 heures au Centre culturel de Soumagne, plusieurs artistes présenteront les premières lectures de leurs projets : Céline Delbecq, Valérie Bauchau, Laurent Capelutto, Vincent Hennebicq, Thibaut Nève, Jessica Gazon, Lisa Debauche ou encore Pamela Ghislain seront présents.

Un chœur de 200 enfants

Et après deux ans d’absence, ce sera également le retour du chœur d’enfants ! 200 élèves des écoles de Herve, Soumagne, Blegny et Welkenraedt, emmenés par la cheffe de chœur Brigitte Snoeck et le pianiste David Conzen, se réuniront sur scène pour deux représentations uniques sur le thème des quatre saisons.

Nouveauté cette année : après une première lecture au festival l’an dernier, la création de Catherine Delmotte « Un merveilleux fracas », mise en scène par Thibaut Nève, verra le jour lors de deux représentations à Soumagne, les 12 et 13 février.

Lire aussi> Tous les producteurs de sapin n’augmentent pas leurs prix: «On peut penser aux gens, et faire un petit geste»

Enfin, après le succès rencontré par les deux précédentes expositions, les enfants de « La Ferme du Soleil », emmenés par Gérald Faway, proposeront à Soumagne la découverte de leurs travaux picturaux sur le thème des saisons pendant toute la durée du festival.