Le Théâtre Le Public s’installe à Uccle: «On va pouvoir augmenter le nombre de représentations»

Cette célèbre institution culturelle a remporté l’appel d’offres avec un projet jugé comme ambitieux et enthousiasmant par le Collège pour le quartier du Centre et pour le rayonnement d’Uccle. « Cela va renforcer l’offre culturelle à Uccle », se réjouit le bourgmestre Boris Dilliès (MR). L’arrivée de ce théâtre en plein centre historique d’Uccle traduit la volonté du Collège de poursuivre et de développer une politique culturelle forte, complète, diversifiée, accessible à tous et qui répond aux attentes de toutes les générations.