Tueurs du Brabant: une arme recherchée dans le canal de Damme

Les tueurs du Brabant ont commis plusieurs vols entre 1982 et 1985 et tué 28 personnes. L’arme recherchée ce mercredi, un pistolet-mitrailleur Uzi, aurait appartenu à l’ancienne gendarmerie et aurait été utilisée par des membres du gang. Elle aurait été jetée dans le canal par un acheteur ultérieur.

Les plongeurs et la protection civile doivent vérifier si l’arme peut encore être retrouvée dans l’eau aujourd’hui. Le parquet fédéral confirme la perquisition, mais nuance son importance.