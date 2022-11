Véronique, bien connue grâce à son magasin «La V en Rose», décédée subitement: ses filles rouvrent sa boutique, «maman serait fière»

Véronique, bien connue à Saint-Trond grâce à son magasin de vêtements pour femme « La V en Rose », est décédée subitement en octobre dernier.

« Incompréhensible. Nous perdons non seulement une entrepreneure au top qui a toujours été passionnée par sa boutique, mais surtout une belle femme avec son cœur à la bonne place. Véro, tu vas beaucoup nous manquer. Merci pour ton enthousiasme, ton immense gentillesse et surtout ton beau sourire », écrit L’association Shop in the City.