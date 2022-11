Timothy Castagne revient sur la réunion entre les Diables rouges: «Romelu Lukaku est vraiment un maillon important de notre équipe»

Titulaire lors des deux premiers matches de poule contre le Canada et le Maroc, Timothy Castagne devrait également commencer face à la Croatie. Le latéral, pouvant aussi bien jouer à droite qu’à gauche, est revenu sur les tensions au sein du groupe. Le garçon de 26 ans prône la solidarité, l’unité, avant le choc de ce jeudi.

de videos

« La réunion avec tous les joueurs était importante, mais ce n’était pas une réunion de crise. Il était important que chacun puisse dire ce qu’il avait à dire afin de nous améliorer. Nous avons vu à l’entraînement que tout le monde était heureux d’être ensemble », a réagi le joueur de Leicester, interrogé sur les tensions au sein de la sélection noire-jaune-rouge. « Nous voulons rester ensemble et nous protéger mutuellement, encore plus qu’avant. Nous devons essayer de retrouver nos qualités qui ont fait notre force par le passé. C’est un match important demain, mais ça l’est également pour tout le pays. Nous devons utiliser la pression de manière positive. Je sais ce que vaut notre équipe, nous savons ce que nous pouvons faire. Nous allons tout donner pour notre pays. »

« On a connu pire »

« Pendant une Coupe du monde, vous devez faire face à des situations compliquées, mais on doit rester soudé les uns pour les autres. Ce qui était peut-être moins le cas dans un passé récent. Nous ne sommes pas non plus aussi mals par rapport à ce que tout le monde dit. Nous avons notre sort entre les mains. Les premiers matchs ne se sont pas déroulés comme on le voulait. Mais nous sommes loin de la crise telle que rapportée dans les médias », dit-il encore. « On a connu pire. Le Final Four de la Ligue des Nations, lors duquel nous avons perdu, a également été grandement exagéré. Nous sommes une grande équipe et nous devons montrer que nous pouvons gérer la pression. »

Comment expliquer la pauvreté du jeu des Diables lors des deux premiers matches ? « Nous sommes arrivés ici avec le statut de troisième lors de la précédente Coupe du monde. Donc, tout ce qui est inférieur à cela ne serait pas bon. C’est peut-être ce qui nous a causé des problèmes lors des deux premiers matches. Nous avons joué pour ne pas perdre, et pas pour gagner. Demain, nous ne pouvons que penser à gagner. Si nous le faisons, cela changera déjà beaucoup de choses. »

« On se pose des questions »

Et de poursuivre, en concédant que les critiques ont quelque peu bouleversé la vie du groupe. « On se pose des questions quand on lit des choses comme ça. Nous avons perdu un peu de la confiance que nous avions il y a quelques semaines ou il y a quelques années. Mais encore une fois : nous savons ce que nous valons en tant que groupe et la réunion des joueurs y a beaucoup contribué. » Le rôle de Lukaku ayant été fondamental : « Romelu est un maillon important de notre équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il a vraiment un grand impact sur l’équipe. »