Procès des attentats de Bruxelles: l’athlète Kevin Borlée, convoqué comme juré, est dispensé, il nous explique pourquoi

Notre athlète, plusieurs fois médaillé aux championnats du monde et d’Europe, s’est présenté devant la présidente de la cour d’assises qui, entendant son nom, a directement déclaré qu’il était dispensé. Kevin Borlée, qui affichait le numéro 159 sur son pull, n’a donc même pas eu besoin de prendre le micro pour se justifier. Il a regagné la salle numéro 2, en attendant d’être libéré définitivement. Nous avons pu lui parler. S’appeler Kevin Borlée suffit-il pour échapper à son devoir de citoyen ? Tout au long de la matinée, on a entendu des hommes et des femmes, travaillant dans le spectacle notamment, évoquer des problèmes professionnels, sans que la cour n’y soit sensible. Sans qu’ils ne soient dispensés donc.

« Toujours les mêmes arguments » Kevin Borlée nous explique. « En fait, j’avais déjà obtenu ma dispense lors de la première convocation (avant le démontage des boxes, NDLR). Je n’ai pas réitéré ma demande à temps (à 2 jours près) pour cette nouvelle convocation pour ce mercredi. Je suis donc venu. Mais la présidente a bien compris que mes arguments étaient toujours les mêmes ».

Et quels sont ses arguments ? « Si je dois participer à ce procès, qui va durer plusieurs mois, je ne pourrai plus m’entraîner en vue des championnats du monde l’an prochain (au 400 m et au 4X400 m), à Budapest. Je ne pourrai plus performer, je ne pourrai plus représenter la Belgique… Et vu mon âge (j’ai 34 ans), c’est un rendez-vous que je ne peux pas manquer ».

Une grosse organisation Ses impressions sur le Justitia et ce procès qui débute, sous très haute sécurité ? « C’est une grosse organisation ! On voit que tout doit être fait dans les règles. Déjà qu’il y a eu un report… » A-t-il regardé les accusés, assis dans le box ?