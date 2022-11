L’intercommunale IDEA investit 24 millions€ pour doubler la capacité des stations d’épuration d’eau de Boussoit et Trivières!

Vingt-quatre millions € : c’est le coût estimé de la remise à niveau et de l’agrandissement des capacités des stations d’épuration d’eau à Boussoit et à Trivières, gérées par IDEA. Mises en service respectivement en 2004 et 2000, elles sont désormais en sous-capacité par rapport aux besoins actuels et futurs, étant donné le volume des eaux grandissants à traiter en raison de l’urbanisation.

Chacune traite actuellement les eaux usées de 19.000 équivalents-habitants, leur capacité sera portée à 40.000 à la fin des travaux. Ceux-ci ont commencé en août à Boussoit et les nouvelles installations seront opérationnelles à la fin 2023. Les bassins actuels, c’est-à-dire le bassin bio et le bassin clarificateur, seront donc doublés à ce moment, mais ils continuent de fonctionner dans l’intervalle. À Trivières, le chantier débutera au printemps 2023 dans une configuration comparable, pour une mise en service de la double capacité à la fin 2024.