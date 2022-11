Franck Wieder, l’alchimiste du savon made in Sailly-sur-la-Lys

Après avoir bossé toute sa vie à La Poste, en tant que chauffeur, Franck Wieder, 53 ans aujourd’hui, a eu envie d’autre chose. « J’y réfléchissais depuis un moment , confie le Saillysien. Alors, peut-être qu’effectivement, l’effet Covid a accéléré les choses. Mais le gros problème, c’est qu’il fallait trouver quoi ! » Et c’est finalement grâce à Sophie, son épouse, que le déclic s’est produit. « Elle souffre d’allergies et elle s’est donc mise à faire ses propres produits. Du savon vaisselle, des savons, des cosmétiques… » Confinement oblige, Monsieur s’y est également converti. « Et je me suis pris au jeu , se marre Franck Wieder. Du coup, ma femme m’a dit pourquoi ne pas faire ça… »

Franck Wieder n’a pas hésité à quitter son métier pour se lancer dans la savonnerie artisanale. - Photo Florent Moreau

Aussitôt dit, aussitôt fait, le projet était sur les rails et le Saillysien a donc commencé à se renseigner sur les formations. « Parce que, faire un savon, c’est simple. Il suffit d’un tuto sur Internet et tout le monde peut le faire , estime-t-il. Mais, pour avoir de la crédibilité et trouver les bonnes recettes, il faut se former. » Alors, l’an dernier, l’homme a jonglé entre La Poste et les bancs de l’école… avant de s’attaquer aux formalités administratives. « Et là, c’est très réglementé. Parce que l’industrie du savon dépend de l’agence du médicament et qu’il faut monter un sacré dossier. »

Bière et savon Rattachée pour le moment à une coopérative d’entrepreneurs lensois, la savonnerie artisanale Hana (qui signifie fleur en Japonais, « un pays où nous devions aller pendant la pandémie ») a donc aujourd’hui développé sa première gamme avec huit parfums. Il dispose de huit parfums dans sa première gamme. - Photo Florent Moreau