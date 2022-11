Netflix Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme de streaming en décembre 2022?

Au plus profond des Alpes Scandinaves, une créature colossale se réveille après avoir été piégée pendant près de mille ans. Détruisant tout sur son passage, ce géant se rapproche dangereusement d’Oslo. Mais comment arrêter une créature que l’on pensait n’exister que dans le folklore norvégien ?

Réalisé par Roar Uthaug (Tomb Raider, The Wave). Avec Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen, Mads Sjøgård Pettersen, Gard B. Eidsvold.

Guillermo del Toro et son co-réalisateur Mark Gustafson réinventent le chef-d’œuvre de Carlo Collodi dans un style et un univers très personnel.

Emily in Paris – Saison 3 – le 21/12

Emily est de retour ! Plus parisienne que jamais dans cette nouvelle saison tournée à Paris mais aussi en Provence.

Créée et écrite par Darren Star. Avec Lily Collins, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu, Kate Walsh, Samuel Arnold, Bruno Gouery et William Abadie.

Alice in Borderland – Saison 2 – le 22/12

Avec des jeux encore plus meurtriers, dans un univers encore plus cruel, Arisu parviendra-t-il à revenir dans le monde réel ? Et ses sacrifices en vaudront-ils la peine ?

Glass Onion : une histoire à couteaux tirés – le 23/12 (film)

Daniel Craig reprend du service dans la nouvelle affaire criminelle de Rian Johnson, accompagné d’un casting 5 étoiles !

Écrit et réalisé par Rian Johnson. Avec Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick, Madelyn Cline.

Côté séries…

Il était une fois sur la nationale 1 (Dead End) – le 1/12

Toujours là pour Toi – Saison 2 – Partie 1 (Firefly Lane) – le 2/12

Hot Skull – le 2/12

My Unorthodox Life – Saison 2 – le 2/12

La Plus Belle Fleur (The Most Beautiful Flower) – le 7/12

Smiley – le 7/12

Je déteste Noël (I Hate Christmas) – le 7/12

Séduction Haute Tension – Saison 4 (Too Hot To Handle) – le 7/12 (épisodes 1 à 5) et le 14/12 (épisodes 6 à 10)

Money Heist : Korea – Joint Economic Area – Partie 2 – le 9/12

How to Ruin Christmas : The Baby Shower – le 9/12

CAT – le 9/12

Behind Every Star – le 13/12

Sauve qui Pécho ! Saison 2 (Single’s inferno) – le 13/12

The Recruit – le 16/12

Paradise Police – Partie 4 (Paradise PD) – le 16/12

Tempête de Noël (A Storm for Christmas) – le 16/12

Far From Home – le 16/12

Tous les goûts sont permis (Cook at all Costs) – le 16/12

Summer Job – le 16/12

Dance Monsters – le 16/12

Emily in Paris – Saison 3 – le 21/12

Alice in Borderland – Saison 2 – le 22/12

Piñata Masters ! – le 23/12

Le Bandit du Futur (Time Hustler) – le 25/12

The Witcher : L’Origine du Sang (The Witcher : Blood Origin) – le 25/12

Deux mamans sous le même toit – Saison 3 (Daughter From Another Mother) – le 25/12

En traître (Treason) – le 26/12

Love is Blind Brésil – Saison 2 – le 28/12

The Circle Game : États-Unis – Saison 5 – le 28/12 (épisodes 1 à 4)

L’essor de l’Empire ottoman – Saison 2 (Rise of Empires : Ottoman) – le 29/12

Chicago Party Aunt – Partie 2 – le 30/12

Macho Alpha (Alpha Males) – le 30/12

La Reina del Sur – Saison 3 – le 30/12

Côté films…

Troll – le 1/12

Qala – le 1/12

A couteaux tirés – le 1/12

Scrooge, Un (mé)chant de Noël (Scrooge, A Christmas Carol) – le 2/12

L’Amant de Lady Chatterley (Lady Chatterley’s Lover) – le 2/12

Warriors of Future – le 2/12

Livré avant Noël (Delivery by Christmas) – le 6/12

L’amour au point (The Marriage App) – le 7/12

La Famille Claus 3 (The Claus Family 3) – le 7/12

Une Ardente Patience (Burning Patience) – le 7/12

Pinocchio par Guillermo Del Toro (Guillermo Del Toro’s Pinocchio) – le 9/12

Il Croit au Père Noël (I Believe in Santa) – le 14/12

The Big 4 – le 15/12

BARDO, Fausse Chronique de Quelques Vérités (BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths) – le 16/12

Cours Particuliers (Private Lesson) – le 16/12

Un Noël Pas Si Joyeux (A Not So Merry Christmas) – le 20/12

Disconnected : The Wedding Planner – le 21/12

Glass Onion : Une Histoire À Couteaux Tirés (Glass Onion : A Knives Out Mystery) – le 23/12

Matilda, La Comédie Musicale (Roald Dahl’s Matilda The Musical) – le 25/12

7 Femmes (7 Women and a Murder) – le 28/12

Une Nuit à la Maternelle (A Night at the Kindergarten) – le 28/12

SyHappy Nous Year (Stuck With You) – le 28/12

White Noise – le 30/12

Côté documentaires…

Le Masque (The Masked Sammer) – le 1/12

Robert Downey Sr., le père (« Sr. ») – le 2/12

En Plein Jour : Mexico à l’Heure du Crime (In Broad Daylight : The Narvarte Case) – le 8/12

Ceux qui murmuraient à l’oreille de l’éléphanteau (The Elephant Whisperers) – le 8/12

Last Chance U – Basketball – Saison 2 – le 13/12

La Vallée de Kangourous (Kangaroo Valley) – le 14/12

Ne Décrochez Pas (Don’t Pick Up The Phone) – le 14/12

Soupçons (The Staircase) – le 15/12

Whakaari : Dans le piège du volcan (The Volcano : Rescue from Whakaari) – le 16/12