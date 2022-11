Meghan Markle a reçu des menaces de mort «ignobles et réelles» lorsqu’elle était membre active de la famille royale

D’ignobles menaces

Meghan, une actrice américaine métisse, et Harry, fils cadet du roi Charles III, ont décidé en 2020 de prendre leurs distances avec la famille royale et déménagé aux Etats-Unis. Lors d’une interview fracassante en mars 2021, le couple a lancé des accusations de racisme et d’insensibilité contre la famille royale.