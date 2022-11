Le voyage de noces de Daria et Kamil tourne au véritable cauchemar: «On était pourtant en train de faire nos valises…»

Après s’être dit oui en juillet dernier, Daria et Kamil ont réservé leur voyage en Afrique du Sud via l’agence parisienne Masaï Spirit. Comme convenu avec l’agence, le couple a déboursé la somme totale, soit 16.000 euros, 45 jours avant le départ. Mais une semaine avant le voyage, c’est le drame.

« Le vendeur nous avait dit qu’une semaine avant le voyage, on allait recevoir l’intégralité des documents. Mais on ne recevait rien. On a essayé de contacter l’agence, mais on arrivait à joindre personne », explique Daria à nos confrères de RTL Info. Elle apprend, après de nombreuses tentatives, que le voyage est annulé et doit être remboursé. « On était pourtant en train de faire nos valises », déplore-t-elle.