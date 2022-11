Vous pouvez désormais incarner Lionel Messi dans… le jeu de guerre Call Of Duty! (vidéo)

Voilà une nouvelle qui va en surprendre plus d’un. On avait déjà vu Lionel Messi dans différentes publicités, on ne l’imaginait pas en tenue militaire, prêt à partir à la guerre. C’est désormais chose faite. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain est le nouveau personnage jouable dans les jeux Warzone 2 et Modern Warfare 2, de la franchise Call Of Duty. Ce qui signifie que les joueurs pourront désormais incarner (à condition d’acheter le pack adéquat) la Pulga pour partir à la guerre.