Extinction de l’éclairage public à Namur dès ce 1er décembre: votre rue fait-elle partie de celles qui resteront éclairées?

Dans le centre de Namur et la Corbeille, les rues suivantes resteront allumées : rue Salzinnes-les-Moulins (entre le quai de l’Écluse et la ruelle de l’Enfer), avenue de Stassart (côté bâtiments), tunnel Gennot (passage sous voies entre la rue de l’Armée Grouchy et la place d’Hastedon), sentier Thomas (ruelle traversant le site de l’UNamur et reliant la rue Grandgagnage à la rue Grafé), Forum de la Paix (site UNamur à l’angle de la rue Blondeau et de la rue Grandgagnage), place d’Omalius, place Maurice Servais (y compris l’accès au halage), rue et place de l’Ange, venelle des Capucins (accès côté rue E. Cuvelier jusqu’à la grille des Jardins du Maïeur), rue du Wisconsin, chemin de Plomcot, avenue Albert 1er (y compris le P+R), rue de la Pépinière (entre le boulevard du Nord et la rue Gustave Defnet), rue Nanon (entre la rue de Bomel et la rue des Maraîchers), rue de Bomel (entre la chaussée de Louvain et la rue Artoisenet), rue d’Arquet (même portion).

Salzinnes

Du côté de Salzinnes, voici les rues qui resteront éclairées : rue Henri Blès (entre la place Wiertz et la Val Saint-Georges), rue des Hayettes (entre la rue du Travail et l’avenue de Marlagne), passerelle Saint-Aubain (l’accès depuis la rue Henri Lemaître).

Jambes

À Jambes : avenue Jean Materne (entre le pont de Jambes et la rue Mazy, puis entre la rue de Dave et la place de la Gare Fleurie), quai de Meuse (entre le pont et la rue Wasseige), rue Mazy (entre l’avenue Materne et la rue du Commandant Tilot), chemin des Pêcheurs (le long de la Meuse), rue d’Enhaive (entre l’avenue Materne et la rue des Cotelis Jambois), rue de Géronsart (entre la rue de Dave et le passage à niveau), rue de Dave (depuis l’avenue Materne jusqu’au passage à niveau), rue Henri Burniaux (entre l’avenue Bovesse et la rue de la Croix Rouge).

Dans certaines rues, des débordements de lumière seront liés à la composition du réseau d’alimentation.

L’éclairage public resta également allumé les nuits de Noël et de Nouvel An, sur tout le territoire. Notons que toutes les routes régionales resteront éclairées et sans coupure.