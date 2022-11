Le débat sur la note de politique du Premier ministre tourne à la discussion sur son bilan: «Votre autorité est mise en doute»

Premier à prendre la parole en tant que représentant du plus grand groupe à la Chambre, Peter De Roover (N-VA) a fustigé un gouvernement « qui n’est pas capable de réformer ni capable de tomber ». « Votre autorité est mise en doute », a-t-il ajouté, appelant une nouvelle fois le Premier ministre à clarifier la tenue des échanges entre son cabinet et celui de l’ex-secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker.

Franky Demon (CD& ; V) a de son côté pointé du doigt les projets de ’redesign’ de la fonction publique de l’ancien ministre N-VA Steven Vandeput. « Les premiers trous financiers y ont été creusés », a-t-il déclaré. « Après cela, vous avez quitté le gouvernement et cela a conduit à l’ingouvernabilité. »

Pas de réaction du Premier

À l’écart de ce débat entre anciens partenaires de la majorité suédoise, Nabil Boukili (PTB, opposition) a de son côté pointé une différence entre « les intentions et les faits ». « Vous êtes en contradiction permanente et ne faites que de la com’». Selon le communiste, le gouvernement fédéral pèche par « un manque de vision » et une « arrogance » et un « mépris » des critiques.