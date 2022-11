Kim Kardashian et Kanye West officiellement divorcés: voici la folle somme qu’il devra lui verser chaque mois à titre de pension alimentaire

La procédure de divorce de Kim Kardashian et Kanye West a été finalisée, comme vient de le révéler le média américain TMZ.

La star de télé-réalité et le rappeur ont eu quatre enfants, North (9 ans), Saint (6 ans), Chicago (4 ans) et Psalm (3 ans). La garde sera partagée entre les parents, et tous deux seront responsables des dépenses médicales, éducatives et de sécurité. Une pension alimentaire à hauteur de 200.000 dollars par mois sera versée par Kany West à la mère de ses enfants.