Un voleur dérobe un collier à un passant, chute, et se fait rattraper par la police à Bruxelles

Le suspect avait utilisé la technique dite du football pour déséquilibrer sa victime. En faisant cela, il a réussi à retirer le collier de cette dernière. Cependant, la victime a réalisé ce qui se passait et a pris le suspect par le bras, en criant qu'elle était en train de se faire voler.

Le suspect a rendu le collier et s'est enfui. Néanmoins, un peu plus loin, il est tombé sur le sol glissant. Une patrouille qui se trouvait à proximité a été alertée par les cris et a pu rattraper l'homme avant qu'il ne puisse se relever.