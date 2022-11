Vente aux enchères de trois crânes humains de l’époque coloniale annulée à Uccle: «Nous ne cautionnons aucunement les souffrances et les humiliations subies»

Entre 750 et 1.000 euros. C’est le montant estimé par l’hôtel de ventes Vanderkindere pour un lot qui a de quoi surprendre. En effet, il s’agit de trois crânes humains, indique BX1. « Un crâne de Bangala anthropophage aux incisives taillées en pointes, un crâne du chef arabe Muine Mohara tué par le sergent Cassart à Augoï le 9 janvier 1893 et décoré d’un bijou frontal, et un fragment de crâne collecté au « Figuier de la mort » dans le village de Bombia, dans la province de la Mongala, par le docteur Louis Laurent le 5 mai 1894. Portant d’anciennes étiquettes de collection. Provenance : ancienne collection du docteur Louis Laurent à Namur. Époque : XIXe », peut-on lire dans le descriptif de l’annonce publiée sur son site et sur le site Drouot.com.

Ils ont été retirés de la vente. - D.R.

Le lot passe très mal auprès du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations. « Cette vente odieuse n’est que la énième expression de la déshumanisation issue de la colonisation qui se perpétue encore aujourd’hui. Des crânes, des dépouilles de congolais, sont encore aujourd’hui considérés comme des ‘objets de curiosité’ que l’on peut exposer en ligne et physiquement, évaluer en argent et vendre aux enchères sans que cela n’interroge quiconque », tempête-t-il dans un communiqué de presse. « Cette vente ignoble démontre à quel point le passé colonial n’a de ‘passé’ que le nom : la violence caractérisée du système colonial se reproduit encore et encore ! »

Le collectif appelle le gouvernement à « établir un cadre juridique clair pour toutes les dépouilles de personnes africaines liées à la période coloniale belge » et la Commission spéciale passé colonial de « qualifier la colonisation comme crime contre l’humanité ». Il annonce également qu’il porte plainte « pour recel de partie de cadavre » contre l’hôtel de ventes Vanderkindere et le site Drouot.com. La vente aux enchères est programmée pour le mercredi 14 décembre à 18h30 mais comme les autres lots, les crânes seront exposées à l’Hôtel de vente quelques jours avant. Enfin, c’était prévu jusqu’à ce que la vente soit annulée.