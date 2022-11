Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, craint les Diables rouges: «Roberto Martinez sait comment nous battre»

Les tourments autour des Diables rouges ont pratiquement fait le tour du monde. Et sont apparus dans les questions à Zlatko Dalic lors de sa conférence presse d’avant-match. « Je n’ai pas d’opinion sur ce qui se passe chez les Belges », a balayé le sélectionneur croate à la veille d’une rencontre décisive (jeudi 16h). « Je suis inquiet avant ce match. Roberto Martinez sait comment nous battre. J’espérais que ce troisième match ne soit pas décisif pour la qualification. Il le sera et ce sera très difficile pour nous. Il ne faut surtout pas se focaliser sur les sous-performances de la Belgique face au Canada et le Maroc. Les joueurs belges n’ont pas perdu leur talent du jour au lendemain. C’est une équipe pleine de qualités et qui a été numéro une mondiale pendant de longues années. »

Et Dalic de pointer un danger plus important qu’un autre dans les rangs belges : Romelu Lukaku. « On a préparé ce match avec la présence de Lukaku dans le onze de base », indique le sélectionneur vice-champion du monde. « Avec lui, l’animation change avec un Eden Hazard jouant plus près de lui. Lukaku participe au jeu et est très fort dans les duels. Il faudra parvenir à s’imposer dans les duels face à lui. On est préparé à cela. »

L’entraîneur croate, à la tête de la sélection depuis 2017, compte également sur ses joueurs pour ne pas être attentiste. « Un point est suffisant pour nous mais on ne veut pas spéculer là-dessus », prévient-il encore. « Faire de la sorte est dangereux et il faut garder à l’esprit qu’après ce match, il n’y aura plus de deuxième chance. »