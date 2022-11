Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis trois ans, le magasin de jouets l’Oie Cire organise des visites de Saint-Nicolas à domicile. Le temps d’un week-end, le patron des enfants et ses assistants parcourent les rues de Rebecq pour apporter leurs cadeaux aux petites têtes blondes, et leur offrir un moment inédit. « La magie, c’est d’ouvrir sa porte et de voir Saint-Nicolas, c’est quelque chose auquel aucun enfant ne s’attend », explique Laurence, la gérante du magasin, qui fait vivre cet événement depuis trois ans. Le week-end dernier, elle accueillait ce grand monsieur dans son magasin, dans une ambiance décontractée, sans file d’attente pour que les enfants profitent d’un moment privilégié.