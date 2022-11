Excédé par la séparation, il frappe sa fille de 6 ans avec le sac de courses à Lodelinsart

Mohamed et son épouse se sont séparés en 2017. Elle a la garde principale de la petite mais elle tolère les visites impromptues du papa. Le 27 août, il s’agit de l’une de ces visites non programmées. Il tombe même tellement comme un cheveu dans la soupe que l’enfant et sa maman reviennent seulement des commissions. Alors, Mohamed se fâche, les choses ne vont pas à sa mode. Pour vider plus vite la voiture, il charge la fillette d’un énorme sac de courses qu’elle est bien incapable de porter : il la frappe alors à la tête… Et se retourne contre la maman lorsque celle-ci tente de s’interposer. Pire, il entre dans l’habitation et casse la vaisselle, la vitre de la porte arrière, il lance des objets sur le sol…

Lorsque la police arrive sur place, le constat est sans appel : les deux victimes portent des traces de coups et la maison est sens dessus dessous. Lorsqu’il sera auditionné par la police, Mohamed tentera bien de se dédouaner : « Je venais chercher ma fille pour partir en vacances mais mon ex a changé d’avis à la dernière minute, c’est pour ça que je me suis un peu énervé ». Malheureusement pour lui, il a été bien incapable d’exhiber le moindre document, signé par la maman, et l’autorisant à emmener la petite à l’étranger.