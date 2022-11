De Tomaso P900 : attention, batmobile !

De Tomaso, une marque dont le nom résonne comme une madeleine de Proust aux oreilles des passionnés d’automobile. On se souvient notamment de la Pantera et de son mélodieux V8 Ford. C’est aussi un V8 Ford qui anime le premier modèle de la renaissance de la marque : la P72, lancée en 2019. Mais cette fois, c’est un V12 qui prend place dans les entrailles de la P900. Et comme son nom l’indique, il délivre pas moins de 900 ch, pour un poids de 900 kilos ! En option, les clients peuvent aussi choisir un V10 développé par Judd, un motoriste spécialisé en compétition.

Prête pour Le Mans

Esthétiquement, la De Tomaso P900 en met plein les yeux. Un look extravagant, mais surtout diablement efficace d’un point de vue aérodynamique, qui semble confirmer la volonté de la marque de participer aux courses d’endurance telles que les 24 Heures du Mans. Le constructeur annonce une production limitée à 18 exemplaires, vendus chacun à 3 millions d’euros. Les premiers tours de roues sont attendus à l’été 2023.