Délivrance gratuite des documents d’identité: Saint-Josse maintient la mesure

À Saint-Josse, le prix d’une carte d’identité est très bas. Le seul montant demandé au citoyen représente le coût de la confection et de la redevance qui est intégralement restitué au Service public fédéral des Affaires étrangères, sans aucun surcoût prélevé par la commune. « Alors que les nouveaux montants d’application à partir du 1er janvier 2023 par le niveau fédéral sont connus et revus à la hausse, nous maintenons une politique de défense du pouvoir d’achat de nos habitants. Aujourd’hui, plus que jamais, nous voulons consolider tous ces filets de protection que nous avons mis en place pour nos citoyens, comme la gratuité des stages, des garderies, des incitants financiers pour la pratique sportive, une prime de naissance à la hauteur du challenge que représente l’arrivée d’un nouveau-né, les documents d’identité les moins chers du pays… Et nous aimons à le rappeler, une administration ouverte sans rendez-vous pour bien accueillir la population », déclarent le bourgmestre Emir Kir et Mohammed Jabour (PS), échevin de la Démographie.

Concrètement, à titre indicatif, à partir du 1er janvier 2023, une carte d’identité belge pour un adulte coûtera 18,30 euros et 7,30 euros pour un enfant. Les procédures en urgence et en extrême urgence sont celles pour lesquelles l’augmentation décidée au niveau fédéral est la plus significative. Ainsi, la carte d’identité adulte en urgence coutera 111,80 euros et 147.10 euros en extrême urgence.