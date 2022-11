Voici la plus méchante des Civic

Plus basse de 8 mm et plus large de 90 mm qu’une Civic « normale », la nouvelle Type R affiche fièrement ses passages de roues musclés qui s’évasent au-dessus des grandes jantes 19’’. Dans l’habitacle, le conducteur est assis plus bas que dans la précédente génération de Type R, pour encore plus de sensations sportives. La plaque de série numérotée est toujours au rendez-vous, tout comme l’aluminium et le métal brossé.

Rageur à souhait

Mais c’est évidemment le moteur rageur à souhait, véritable signature des Type R depuis 25 ans, qui fait la différence. Doté de technologies issues de la compétition, le 2 litres VTEC turbo développe pas moins de 329 ch, et s’envole avec envie jusqu’à 7.000 tr/min. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes et atteindre 275 km/h en pointe. Avec un châssis soigné aux petits oignons et une boîte de vitesses aussi rapide que précise, cette nouvelle Type R ravira les amateurs du genre.