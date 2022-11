Partez à Mons pour «Miro», l’excursion Arts plastiques : une initiative du Centre culturel de Bertrix

Les trajets se feront en car pour le plus grand confort de tous ! La journée débutera par la visite guidée de la Collégiale Ste Waudru. Cette Eglise privée des chanoinesses renferme un patrimoine exceptionnel, légué aux Montois et à leurs visiteurs par ces femmes issues de la haute noblesse européenne.

Une fois restauré.e, vous serez prêt.e à passer la porte du Musée des Beaux-arts pour découvrir l’exposition «Joan Miro. L’essence des choses passées et présentes ». Evénement exceptionnel à plus d’un titre, l’exposition met en avant l’univers prolifique et inclassable du peintre, sculpteur, graveur et céramiste !