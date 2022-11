Victime d’une tentative de piratage, le site internet du CHC sera encore en rade plusieurs semaines

Le problème d’internet n’est toujours pas réglé pour les 6.000 collaborateurs du Groupe Santé CHC (MontLégia, Waremme, Hermalle et Heusy) et pour les milliers d’internautes qui veulent surfer sur leur site. Et cela risque encore de durer selon les dires du porte-parole de l’institution.

« Le retour à la normale n’est pas prévu avant plusieurs semaines, explique-t-il. Le service informatique veut assurer une étanchéité totale avec l’extérieur, le temps de pouvoir tout analyser, tout nettoyer et de le relancer en toute sécurité avec d’autres antivirus et des mots de passe changés par exemple. »