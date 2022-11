Le festival international du film de Mons change de nom et d’identité visuelle

Ne dites plus festival du film d’amour mais bien « Love International Film Festival » ou LIFF de Mons. Une mise à jour qui marie sa dimension internationale, son histoire et son renouveau dans un concept de festival unique en son genre : il explore l’amour au cinéma. A l’approche de la 38e édition, toute l’équipe organisatrice a ainsi voulu faire évoluer son appellation et son identité visuelle. Ce LIFF se déroulera entre le 10 et le 18 mars 2023 à Imagix, au Plaza Arthouse et au Théâtre royal de Mons.

