Mouad, 20 ans et poignardé à la gorge, est la victime de l’agression au couteau à Saint-Gilles: «C’était un jeune calme et apprécié de tous»

Sur le coup de 18h15 ce lundi soir, en quelques minutes à peine, l’atmosphère sur la place de Bethléem à Saint-Gilles a changé de visage... Selon des témoignages de jeunes du quartier, une altercation entre un Brésilien et un Marocain aurait dégénéré et le premier d’entre eux a alors sorti une lame pour trancher la gorge du second. Le bourgmestre de Saint-Gilles a affirmé que la bagarre a été déclenchée à cause d’un jet de pétard. Rien que ça...

Le jeune homme, gisant au sol, est décédé sur le coup. Ce Marocain, âgé seulement de 20 ans, c’est Mouad El Ghrich. « C’était un jeune calme et apprécié de tous. Le choc est immense pour tous ceux qui le connaissaient », témoigne l’une de ses connaissances sur les réseaux sociaux.