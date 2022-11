Opération de sécurisation devant les écoles: la police de Mons-Quévy a donné 37 avertissements!

Ce mercredi, en début et fin de matinée, les inspecteurs de quartier du commissariat de proximité de Mons-Centre ont mené une opération de sécurisation devant deux établissements scolaires situés à Hyon et à Ciply. Ces écoles ont été ciblées pour des problématiques de roulage connues aux heures d’entrée et de sortie d’école.

Une attention particulière a été portée au respect des règles de stationnement, de sécurité et de circulation. Voici les résultats :