Un incident radiologique se déroulera sur le site de l’IRE à Fleurus le 6 décembre prochain: c’est un exercice... proche de la réalité!

L’exercice se déroulera dans les conditions les plus proches de la réalité, il se peut donc que les riverains soient témoins du déploiement des services de secours (police, pompier, survol d’un hélicoptère, etc.) sur le terrain ou du déclenchement des sirènes internes du site, mais aucune action ne sera attendue de la part de la population. Pendant toute la durée de cet exercice, les riverains ne devront ni se mettre à l’abri, ni prendre de comprimés d’iode.

L’exercice dénommé « IREX 2022 » est organisé par la Direction Générale du Centre de crise du SPF Intérieur, en collaboration avec l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, les services fédéraux auprès des Gouverneurs du Hainaut et de Namur, les communes de Fleurus et Farciennes ainsi que l’exploitant du site.

Quand et à quelle heure ? L’exercice se déroulera le 6 décembre mais l'heure de déclenchement n’est pas connue des participants et l’alerte sera réalisée durant les heures de bureau. Cet exercice permettra de tester les plans et procédures d’urgence nucléaire des autorités nationales, provinciales et communales ainsi que de l’IRE.