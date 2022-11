Les élèves de l’école Saint Roch de Marche-en-Famenne solidaires de la Croix-Rouge!

Accompagnés par leurs enseignants, les élèves de 5 classes de secondaire technique ont participé durant plusieurs semaines à une vaste campagne de sensibilisation au recyclage de vêtements appuyée par la Croix-Rouge Jeunesse.

La première étape s’est déroulée à la fin du mois de septembre, avec une présentation aux 5 classes concernées de l’activité « Vestiboutique » de la Croix-Rouge de Belgique. Ces magasins de seconde main sont environ une centaine dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Ils permettent non seulement de réaliser de substantielles économies, mais aussi de participer à une économie solidaire et circulaire car tous les bénéfices engendrés par les ventes de vêtements servent à financer les actions sociales d’aide aux plus démunis, par exemple, les distributions de colis alimentaires d’urgence.