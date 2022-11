Nouvelle fracassante pour les clients: le restaurant étoilé L’Impératif du chef montois Benoït Neusy à Roucourt fermera ses portes en avril 2023

Il y a sept ans, le chef montois Benoît Neusy posait ses valises à Roucourt, dans l’entité de Péruwelz, séduit par le magnifique Domaine d’Arondeau. Il a relevé les défis un à un et a dû faire face à des moments difficiles comme le Covid. Pour y parvenir, il a dû se réinventer et en a profité pour proposer « La Terrasse », un service traiteur éphémère et d’autres idées novatrices, qui lui ont permis de se relever. Mais après sept années, le chef quitte l’Impératif, qui fermera ses portes le 2 avril prochain. La décision de fermer l’établissement étoilé a été prise d’un commun accord entre Benoît Neusy et la direction du Domaine d’Arondeau. « Cette décision a été prise ensemble. Il y a bien sûr les coûts énergétiques qui entrent en jeu, la conjoncture actuelle qui n’aide pas ».

« Aujourd’hui, la remise en question est de mise et même fondamentale. D’une part, la conjoncture actuelle ne facilite pas l’optimisation d’un établissement gastronomique étoilé, qu’il s’agisse des lourdes charges ou du manque de main-d’œuvre qualifiée pour compléter une équipe déjà en place. D’autre part, les ambitions personnelles de Benoît Neusy entrent également en compte au vu des circonstances. À 50 ans, ce chef de renom souhaite se diriger vers d’autres projets et aborder sa cuisine sous un autre angle tout en gardant la qualité de son savoir-faire », annonce le Domaine d’Arondeau sur sa page Facebook.

De nouveaux défis En effet, Benoît Neusy aimerait relever d'autres défis, loin des cuisines de l'Impératif. « Travailler ici m'a fait connaître dans la région et ça a été un tremplin dans ma carrière. J'ai dynamisé le lieu, mouillé ma chemise mais il est temps que je relève de nouveaux défis. Pour les dix dernières années, je veux finir ma carrière sur une belle note. J'arrête L'Impératif en pleine ascension, je sors par la grande porte et cela me satisfait. Je pense que c'est le bon moment pour me lancer dans d'autres projets ».

Le chef gardera de très bons souvenirs de ses années en Wapi. « Cela m’a fait connaître dans la région et ça a été un tremplin dans ma carrière. Et en travaillant en Wallonie picarde, j’ai rencontré les chefs et j’ai un très bon rapport avec eux. Certains sont devenus des collègues et amis. Depuis l’annonce de ce lundi matin, je reçois d’ailleurs beaucoup de messages, certains me disent que c’est dommage. Je suis très attaché à cette région et j’habite encore à Blaton ».