D2 | «Peut-on vraiment encore parler de sport quand on s’appuie sur un avocat pour gagner un match sans même le jouer?», se demandent les Waremmiens

Voici le communiqué

« Le sport, une affaire de… justice !

Ce 30 octobre devait avoir lieu la rencontre entre Waremme et La Louvière Centre (D2). Malheureusement, l’arbitre a jugé l’état du terrain non conforme, et ce en dépit du fait que l’ensemble des responsables des deux clubs ainsi que les joueurs étaient prêts à monter sur le terrain considéré par ces derniers sans danger.

La première décision de l’ACFF fut de reprogrammer le match considérant que tous les efforts avaient été entrepris par les dirigeants du club de Waremme pour maintenir le terrain en bon état. Ensuite, les Wawas se sont vus déclarer forfait suite à l’introduction d’un appel des Louviérois.

Entre-temps, plusieurs matches officiels ont pu avoir lieu, eux, sur le même terrain sans incident causé par l’état exactement identique du synthétique... Cherchez l’erreur !

Nous soulignons également le manque de respect envers nos bénévoles et les ouvriers communaux qui n’ont pas ménagé leurs efforts afin de rendre les installations conformes. Cette décision a un impact énorme sur nos rencontres de jeunes qui se voient dès lors dans l’obligation d’aller jouer sur d’autres terrains des clubs voisins.

Peut-on vraiment encore parler de sport quand on s’appuie sur un avocat pour gagner un match sans même le jouer. Nous regrettons que le foot d’aujourd’hui se résume à la recherche de petites failles de règles du jeu (normalement créées pour aider les clubs) qui deviennent maintenant des points permettant aux clubs non sportifs d’engranger des victoires non méritées.

Nous tenons cependant à féliciter l’équipe de La Louvière Centre pour cette jolie victoire... juridique. Nous nous posons quand même certaines questions : où va-t-on avec de tels agissements anti-sportifs ? Est-ce que le sport n’est plus qu’un terrain d’amusement pour des juristes ? Ce qui nous arrive aujourd’hui risque fort d’arriver dans un futur proche à d’autres clubs ! Personnellement, en signe de protestation, je ne me rendrai plus au stade de La Louvière Centre car de tels faits ne correspondent pas à mon éthique sportive. À bon entendeur... »