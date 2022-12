Un peu de «Féerie d’hiver» pour faire vivre le cœur d’Hérinnes, à l’occasion du marché de Noël

Lire aussi> Le marché de Noël de Pecq revient, par et pour les artisans et associations de la commune

Et au vu du monde présent lors de précédentes éditions, « et on en attend aussi pas mal dimanche, pour ce retour post-Covid », cette initiative répond à une forte demande. « Nos exposants – qui ne paient pas leur emplacement – seront essentiellement des personnes de l’entité. On aura pas mal de produits de bouche (huîtres, saumon, tartiflette, soupe à l’oignon), mais aussi des commerçants du coin. Les deux fleuristes de l’entité “Fleur de pot” et “Majorelle”, Laurence de “Girls Beauty” (prêt-à-porter et accessoires), une dame avec des bougies artisanales… Le tout en présence du comité de jumelage et de l’association Félin pour l’autre. »