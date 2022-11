Michael et Kate horrifiés en recevant leur facture d’énergie de 135.000 euros: «C’est frustrant, ils ne font pas vraiment très attention»

Le couple britannique s’attendait à recevoir une facture importante. Un montant plus élevé que d’habitude à cause de l’augmentation du coût de l’énergie. Mais en recevant leur relevé de compte de la part de British Gas, ce fut le choc. Kate le confesse, elle et son mari n’ont jamais cessé de chauffer leur maison du Hampshire. De là à recevoir une facture de plus de 100.000 euros en un mois…

« J’étais choquée, je retenais déjà mon souffle », raconte la quadragénaire au Sun. En découvrant ce montant à six chiffres (117.000£ – 135.000 euros), Kate a directement dégainé son téléphone pour appeler British Gas. « J’ai directement dit à l’employé que je ne pensais pas que ma facture était de 117.000£. Il m’a répondu ‘Oh que non’ ».