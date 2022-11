La gare de Carnières, pleine de rires d’enfants: la consultation ONE s’y est installée et les associations pourront s’y réunir

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nouvelle vie pour la gare de Carnières située rue de la Station et dotée d’un parking très pratique : fermée depuis 1993, elle vient de rouvrir ses portes après restauration complète et accueille désormais la consultation de l’ONE ainsi que des activités pour les parents et les enfants.