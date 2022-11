La demande improbable de Caroline à ses invités pour le repas de Noël… même pour les enfants: «Je sais que certains vont râler, mais j’aurai mon argent»

Veuve et retraitée, Caroline a décidé de faire payer ses invités le soir du réveillon de Noël. La maman de cinq enfants et grand-mère de six petits-enfants demande ainsi 17 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants et 3 euros pour les bébés.

« C’est un appel téléphonique auquel mes cinq enfants adultes âgés de 37, 34, 32, 29 et 24 ans sont habitués », explique-t-elle au Sun. « Je sais que certains vont râler et que j’aurai des excuses comme ‘mon salaire n’a pas été versé’ ou ‘mon compte bancaire est gelé’ et ‘puis-je avoir encore une semaine ?’ mais j’aurai mon argent. »