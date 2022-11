«Loco»: la folie de Gogol s’empare du Théâtre de Poche à Bruxelles

Vite, il faut se dépêcher et partir au travail. Ce petit fonctionnaire à la vie monotone est copiste au ministère et passe son temps à tailler les crayons du bourgmestre. Mais sa vie change quand il croise la fille de son patron et en tombe amoureux sur le champ.

Natacha Belova retrouve Tita Iacobelli avec qui elle avait conçu « Tchaïka » pour une libre adaptation du « Journal d’un fou » de Gogol avec « Loco ». « Au travers de l’histoire de ce petit employé et de la vie de Gogol, nous interrogeons nos propres solitudes, désirs, frustrations et troubles face à ce qui est établi et raisonnable. Les aventures surréalistes et poétiques de P. nous donnent un accès direct et intime à l’absurdité à laquelle nous sommes régulièrement confrontés dans nos vies : le besoin vital d’acquérir une place valorisante au seint de la société tout en constatant l’absurdité de ses valeurs ; le conflit identitaire entre ‘l’être’ et ‘le paraître’ constamment attisé par l’exigence de notre société basée sur la séduction et la performance », expliquent-elles.