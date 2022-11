Jordy devait suivre une thérapie pour arrêter de boire mais a continué à picoler: le parquet veut la révocation de la mesure de faveur accordée par le tribunal de police

À l’époque, Jordy s’engage à suivre une formation VIAS (pour la sécurité routière) et une thérapie pour cesser de boire. Et puis, une fois sorti de la salle d’audience, ses bonnes résolutions semblent s’être évaporées dans la nature. Selon son assistante de justice, Jordy n’a finalement pas suivi sa formation en sécurité de la route et il a expliqué que, finalement, comme il ne faisait qu’un usage « festif » de l’alcool, il ne voyait pas trop l’intérêt d’un sevrage… Pire, il a, depuis lors, provoqué un nouvel accident de la circulation sous l’influence de l’alcool.

Alors, cette fois, il a été convoqué devant le tribunal pour une révocation de suspension. Il s’explique : « Pour la formation VIAS, c’est partiellement exact. c’était en vidéoconférence à l’époque. J’ai participé à la première séance et puis mon matériel informatique m’a lâché et je n’ai plus été reconvoqué. Quant à l’alcool, j’ai pris conscience que c’était problématique et, là, je ne bois plus du tout depuis 7 mois. Je suis un autre homme, j’ai d’autres fréquentations ».