Le champion du cyclisme Davide Rebellin est mort dans un accident de la route: il a été percuté par un camion, le chauffeur ne s’est pas arrêté

Dramatique accident de la route ce mercredi en Italie. Le champion de cyclisme, Davide Rebellin, a malheureusement perdu la vie dans celui-ci. L’ancien sportif de 51 ans a été percuté par un camion à Montebello Vincentino, dans la province de Vicence, alors qu’il roulait justement à vélo, ont expliqué différents médias italien.

Selon le quotidien local «Il Gazzettino», le camion, quittait la bretelle d’autoroute toute proche et a renversé le cycliste, qui circulait sur son vélo. L’homme au volant ne s’est pas arrêté et a pris la fuite, mais, précise le média, on ne sait pas encore s’il s’est rendu compte ou non de ce qui s’est passé. Les carabiniers s’efforcent de reconstituer les circonstances de l’accident et de retrouver le conducteur.

Rebellin avait débuté sa carrière professionnelle en 1992 dans l’équipe GB-MG Boys Maglificio. Il a remporté 61 victoires au cours de sa longue carrière, s’imposant notamment à Liège-Bastogne-Liège (2004), la Flèche wallonne (2004, 2007 et 2009), la Clasica San Sebastian (1997), le Championnat de Zurich (1997) et l’Amstel Gold Race (2004) dans les courses d’un jour et à Paris-Nice (2008) et Tirreno-Adriatico (2001) dans les courses par étapes.

En 2004, il était devenu le premier coureur à réaliser le triplé Amstel Gold Race/Flèche wallonne/Liège-Bastogne-Liège dans les classiques ardennaises. Seul Philippe Gilbert, en 2011, a ensuite réussi à rééditer cette performance.

Son parcours avait connu un coup d’arrêt en 2008 lorsqu’il avait été contrôlé positif à l’EPO CERA lors des Jeux Olympiques de Pékin, où il avait pris la deuxième place, derrière l’Espagnol Samuel Sanchez. Condamné à deux ans de suspension, il avait dû rendre sa médaille d’argent.

A la fin de suspension, en 2011, il avait 40 ans. Il est revenu dans le peloton au sein d’une équipe continentale, Miche-Guerciotti. Il réussira encore à glaner quelques succès, comme la Tre Valli Varesine en 2011, le Tour de l’Emilie en 2014 ou la Coppa Agostoni en 2015. Son dernier succès est une étape du Tour d’Iran-Azerbaïdjan en 2016. Rebellin avait disputé sa dernière course le 16 octobre dernier à la Veneto Classic, terminant 30e.

«Cher Davide, continue de pédaler, avec le même sourire, le même enthousiasme et la même passion de toujours», a écrit son équipe sur Facebook. «Ce n’est pas comme ça que nous avions imaginer ensemble l’avenir et ce n’est pas juste de devoir se rendre si soudainement à ton absence tragique. En ce moment, il n’y a qu’une grande douleur à devoir dire au revoir à un champion et à une référence pour nous.»

«A ta famille, à tes proches, à tes amis et à tous les passionnés qui, comme nous, te pleurent en ce moment, nous voulons simplement dire que nous t’imaginons sur ton vélo, à la recherche de nouvelles routes, de nouvelles montées et de nouveaux défis là-haut dans le ciel», a conclu Work Service Vitalcare Vega.